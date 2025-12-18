قیمت فروش دلار اسکناس در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا امروز پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه با افزایش بیش از ۲ هزار تومانی به ۱۰۹ هزار و ۷۲۲ تومان رسید و همزمان سایر ارز‌های اصلی از جمله یورو و درهم امارات نیز در هر دو تالار معاملاتی روندی صعودی را ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار ارز تجاری در معاملات امروز پنج‌شنبه ۲۷ آذرماه، شاهد افزایش قیمت در تمامی ارز‌های اصلی و در هر دو تالار اول و دوم مرکز مبادله بود؛ به‌طوری‌که دلار، یورو و درهم امارات چه در بازار اسکناس و چه در بخش حواله‌ای، همگی روندی صعودی را ثبت کردند.

بر اساس نرخ‌های اعلامی مرکز مبادله ارز و طلا، قیمت فروش دلار در تالار دوم بازار ارز تجاری امروز با افزایش ۲ هزار و ۲۱۷ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۰۹ هزار و ۷۲۲ تومان رسید و نرخ خرید آن نیز ۱۰۸ هزار و ۷۳۴ تومان اعلام شد. تالار دوم در روال جدید مرکز مبادله، مرجع اعلام نرخ اسکناس ارز و ارز‌های خدماتی محسوب می‌شود و تحولات قیمتی این تالار، بازتاب‌دهنده شرایط عرضه و تقاضا در بازار نقدی ارز است.

یورو نیز در بازار دوم افزایشی بود و با نرخ فروش ۱۲۸ هزار و ۸۹۷ تومان و نرخ خرید ۱۲۷ هزار و ۷۳۶ تومان معامله شد. درهم امارات هم در این تالار با رشد قیمت همراه شد و نرخ فروش آن به ۲۹ هزار و ۸۷۶ تومان و نرخ خرید به ۲۹ هزار و ۶۰۷ تومان رسید؛ روندی که نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بازار دوم، محدود به یک ارز خاص نبوده است.

در تالار اول مرکز مبادله که محل انجام معاملات حواله‌ای بازار ارز تجاری است، نرخ‌ها همسو با بازار اسکناس افزایش یافت. نرخ فروش حواله دلار امروز با رشد ۹۵۲ تومانی نسبت به روز کاری قبل، به ۷۴ هزار و ۹۸۶ تومان رسید و نرخ خرید حواله دلار نیز با افزایش محسوس در سطح ۷۴ هزار و ۳۱۱ تومان تثبیت شد.

حواله درهم امارات در تالار اول نیز امروز افزایشی بود و در بخش فروش ۲۰ هزار و ۴۱۸ تومان و در بخش خرید ۲۰ هزار و ۲۳۴ تومان قیمت‌گذاری شد. حواله یورو نیز در بازار اول ارز تجاری با افزایش همراه شد و نرخ فروش آن به ۸۸ هزار و ۹۰ تومان و نرخ خرید به ۸۷ هزار و ۲۹۷ تومان رسید.

برآیند معاملات امروز نشان می‌دهد با وجود تغییر روال اعلام نرخ‌ها و مرجع شدن تالار دوم برای قیمت اسکناس ارز، مسیر نوسانات در بازار ارز تجاری یکپارچه بوده و افزایش قیمت‌ها به‌صورت همزمان در تالار دوم و تالار اول به ثبت رسیده است؛ موضوعی که از همسویی رفتار قیمتی در بخش‌های مختلف بازار ارز تجاری حکایت دارد.

ا