به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه دیلی میل نوشت: از نظر ساکنان شهر‌های بزرگ جهان به ترتیب، گران‌ترین شهر‌ها عبارتند از: سئول (کره جنوبی)، استانبول (ترکیه)، اسلو (نروژ)، استکهلم (سوئد)، کیوتو (ژاپن)، آتن (یونان)، سیدنی (استرالیا)، اوکلند (زلاندنو)، مونیخ (آلمان)، بریزبن (استرالیا)، لس آنجلس (آمریکا)، سنگاپور (سنگاپور)، لندن (انگلیس)، ونکوور (کانادا) و میامی (آمریکا).

به نوشته این روزنامه، ارزان‌ترین شهر‌های جهان نیز از نظر ساکنان آن‌ها به ترتیب عبارتند از: مدلین (کلمبیا)، بوگوتا (کلمبیا)، پکن (چین)، نیو اورلئان (آمریکا)، ناپل (ایتالیا)، هانوی (ویتنام)، چیانگ مای (تایلند)، شانگهای (چین)، لیام (پرو)، جاکارتا (اندونزی)، ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی)، بانکوک (تایلند)، ابوظبی (امارات متحده عربی)، سانتیاگو (شیلی) و کیپ تاون (آفریقای جنوبی).

دیلی میل نوشت در این بررسی، به جای توجه به هزینه‌هایی همچون اجاره مسکن، خرید مسکن یا خواربار و مواد غذایی، به مخارج افراد توجه شد. به نوشته این روزنامه، از مردم ساکن در این شهر‌ها خواسته شده تا مقرون به صرفه بودن سکونت در شهرهایشان را براساس غذا خوردن در بیرون از منزل، فعالیت‌های فرهنگی و زندگی شبانه، معین کنند.