معاون دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در بازدید از روستا‌های قروه و دهگلان از اعطای تسهیلات کم بهره به طرح‌های درآمدزا دهیاری‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در سفر به شهرستان‌های قروه و دهگلان، ضمن بازدید از روستا‌ها و بررسی طرح‌های عمرانی، در نشست مشترک با دهیاران حضور یافت.

قربانی در این نشست اعلام کرد که اعتبارات دهیاری‌های این دو شهرستان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

وی همچنین از اعطای تسهیلات ویژه برای درآمدزایی دهیاری‌ها خبر داد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر اهمیت توسعه روستایی، گفت: مشکلات روستا‌ها با نگاه فرصت‌محور و توزیع عادلانه منابع پیگیری خواهد شد.

شیخی زاده افزود: بخشی از مشکلات روستا‌ها با بازدید‌های میدانی و ارتباط نزدیک مدیران کشوری با مسئولان محلی قابل حل است و این تعامل می‌تواند روند توسعه را سرعت ببخشد.

جوانمردی فرماندار قروه هم با اشاره به مشکلات روستا‌ها از جمله کمبود آب شرب، طرح‌های هادی و اجرای طرح‌های عمرانی ابراز امیدواری کرد که با نگاه ویژه مدیران و تخصیص اعتبارات جهشی توسعه روستا‌ها شتاب گیرد.

دهیاران نیز در این جلسه در سخنانی به بیان مشکلات و چالش‌های روستا‌ها پرداختند.