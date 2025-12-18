به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست صمیمی اساتید حوزه و دانشگاه با حضور حجت الاسلام محمد حیدریزاد از اساتید برجسته حوزه آذربایجان غربی در محل حوزه امام صادق (ع) شهرستان نقده برگزار شد.

استاد حوزه و دانشگاه آذربایجان غربی با اشاره به نقش این دو نهاد در پیشبرد اهداف جامعه و بخصوص رفع پاره‌ای از مشکلات افزود: آیت الله مطهری از زیر بنا‌های تفکر و فلسفه بودند که تفکر نورانی وی نقش مهمی در ایجاد سالم سازی جامعه داشتند.

حجت الاسلام محمد حیدریزاد با اشاره به نقش تفکر نورانی و ظلمانی در جامعه تصریح کرد: شهید مطهری با داشتن تفکر نورانی وحشت را در گروه فرقان که تفکر ظلمانی و با اندیشه‌های مادی و مارکسیستی حرکت می‌کردند تفکر وی برایشان قابل تحمل نبود و باعث شد تا وی را به شهادت برسانند.

وی نقش مهم جامعه نخبگانی در جامعه را باعث پیشبرد دانست و ادامه داد: پاره از بحران‌های اجتماعی به دلیل عدم حضور جامعه نخبگانی است و نخبگان باید به وظایف سنگین خود در راستای رفع نواقصات اجتماعی و هدایت عوام و خواص به سمت اهداف عالیه یک جامعه حرکت کنند و مقام معظم رهبری نیز همیشه بر حمایت از نخبگان تاکید دارند.



حجت الاسلام محمد حیدریزاد در ادامه بر استفاده از نهاد‌های حوزوی و دانشگاهی، شناسایی مشکلات و رفع آن توسط نخبگان و نهایتا ایجاد راهکار‌های پیشبرد منطقه بر استفاده از نخبگان تاکید شد.

حجت الاسلام علیرضا شریفی رئیس حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان نقده ضمن خیر مقدم، وحدت دو قطب متفکر حوزه و دانشگاه را رسیده به هدف والا و مقدس دانست و بر اتحاد این دو حوزه تاکید کرد.

در ادامه هر یک از اساتید حوزه و دانشگاه با ایجاد دبیرخانه حوزه و دانشگاه در راستای تداوم و عملیاتی نمودن تولیدات تفکرات در راستای هدایت جامعه به سمت تعالی تاکید کردند.