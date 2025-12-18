نرخ سود بازار بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۶ آذرماه بدون تغییر نسبت به هفته‌های گذشته، برای دوازدهمین هفته متوالی در سطح ۲۴ درصد باقی ماند؛ ثباتی معنادار که از تداوم سیاست احتیاطی بانک مرکزی در مدیریت بازار پول حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برای دوازدهمین هفته پیاپی، نرخ سود بازار بین‌بانکی در کانال ۲۴ درصد تثبیت شد و بار دیگر مسیر کم‌نوسان بازار پول را تأیید کرد.

تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۶ آذرماه، این نرخ نه‌تنها دچار افزایش یا کاهش نشد، بلکه همچنان روی همان سطحی ایستاد که از ابتدای فصل پاییز تا امروز حفظ شده است.

نرخ سود بین‌بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگر‌های سیاست پولی، بازتاب‌دهنده وضعیت نقدینگی و نحوه مداخله بانک مرکزی در تعامل با شبکه بانکی است.

ثبات طولانی‌مدت این نرخ در سطح ۲۴ درصد، از نگاه تحلیلگران به‌وضوح نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی فعلاً راهبرد «کنترل از مسیر ثبات» را بر هرگونه شوک‌درمانی در بازار پول ترجیح داده است.

نرخ سود بانکی|سود بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بررسی همزمان سایر مؤلفه‌های سیاست پولی نیز این گزاره را تقویت می‌کند. در همین بازه زمانی، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی در سطح ۲۴ درصد حفظ شده و حداقل نرخ توافق بازخرید نیز در محدوده ۲۳ درصد قرار دارد؛ هم‌راستایی‌ای که نشانه تنظیم دقیق کریدور نرخ سود و تلاش برای مهار نوسانات کوتاه‌مدت در بازار پول است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تداوم این وضعیت، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال که تقاضای نقدینگی در شبکه بانکی به‌طور سنتی افزایش می‌یابد، پیام روشنی دارد؛ پیام بانک مرکزی به بانک‌ها این است که نه فضای لازم برای کاهش نرخ سود به‌منظور تزریق پرحجم نقدینگی مهیا است و نه زمینه‌ای برای افزایش نرخ که می‌تواند ناترازی بانک‌ها را تشدید کند.

بنابراین، تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در کانال ۲۴ درصد، تلاشی برای ایجاد تعادل میان مهار تورم، کنترل نقدینگی و حفظ پایداری نظام بانکی تلقی می‌شود.

در عین حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر فشار‌های مالی دولت یا کسری منابع بانک‌ها در ماه‌های آینده تشدید شود، حفظ طولانی‌مدت این نرخ می‌تواند هزینه‌هایی به همراه داشته باشد.

با این وجود، داده‌های فعلی نشان می‌دهد بانک مرکزی با رصد مستمر شرایط، فعلاً همین سطح را به‌عنوان نقطه تعادل بازار پول انتخاب کرده است.

در مجموع، ایستایی ۱۲ هفته‌ای نرخ سود بین‌بانکی در سطح ۲۴ درصد را می‌توان یکی از نشانه‌های کلیدی رویکرد محتاطانه سیاست‌گذار پولی دانست؛ رویکردی که هدف اصلی آن، کنترل انتظارات و جلوگیری از انتقال بی‌ثباتی بازار پول به سایر بازار‌های دارایی است.