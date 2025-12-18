اردوی راهیان پیشرفت با انتقال مستقیم واقعیت‌های تولید و تجارت استان، حقیقت پیشرفت از دل صنعت را بی‌واسطه به جامعه و مخاطبان خود منتقل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،اردوی «راهیان پیشرفت» صنعت، معدن و تجارت استان البرز، با حضور مدیران روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی، با هدف روایتی میدانی از پیوند تولید، مدیریت و ارتباط مؤثر با جامعه برگزار شد جایی که با انتقال مستقیم واقعیت‌های تولید و تجارت استان، حقیقت پیشرفت از دل صنعت را بی‌واسطه به جامعه و مخاطبان خود منتقل می‌کنند.

تمرکز این اردو بر شهرک صنعتی نظرآباد، به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم فعالیت‌های صنعتی البرز، بستری مناسب برای مشاهده مستقیم فرآیند‌های تولید، نوآوری و ارزش‌آفرینی فراهم کرد.

بازدید از شرکت تولیدکننده انواع تابلو‌های برق صنعتی و پنل‌های خورشیدی، نشان داد که البرز، علاوه بر جایگاه قابل توجه در صنعت برق، توان نقش‌آفرینی مؤثر در مسیر توسعه انرژی‌های پاک را نیز دارد؛ مسیری که آینده صنعت و تجارت کشور را بازتعریف می‌کند.

استان البرز سرشار از ظرفیت‌های صنعتی و تجاری است؛ ظرفیت‌هایی که با روایت حرفه‌ای، تعامل سازمانی و نگاه توسعه‌محور روابط‌عمومی‌ها می‌توانند به موتور محرک رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی تبدیل شوند.