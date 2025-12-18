به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ داوطلبانی که تمایل به ادامه تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و ثبت نام پذیرش دانشجو معلم دارند، می‌توانند فرآیند نام نویسی را از طریق سایت ثبت نام کنکور فرهنگیان ۱۴۰۵ انجام دهند.

این افراد پس از مراجعه به سامانه مربوطه و اطلاع از نحوه ثبت نام کنکور فرهنگیان، با وارد کردن اطلاعات هویتی و ارسال مدارک مورد نیاز، می‌توانند فرم اینترنتی ثبت نام را تکمیل کنند.

پیش از آغاز مراحل ثبت نام کنکور فرهنگیان، توصیه می‌شود متقاضیان دفترچه راهنمای پذیرش دانشگاه را از طریق همین سامانه دریافت و بررسی کنند تا با شرایط و ضوابط سامانه دریافت فرم به طور کامل آشنا شوند.

سایت مای سنجش my.sanjesh.org، به عنوان درگاه اصلی پذیرش داوطلبان این دانشگاه شناخته می‌شود.

پس از اعلام نتایج و پذیرش نهایی، داوطلبان موظفند سامانه دریافت فرم دانشگاه را تکمیل و مدارک مورد نیاز را در پرتال اصلی دانشگاه بارگذاری کنند.