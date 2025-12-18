مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با نگاهی راهبردی به جایگاه آموزش و پرورش، بر ضرورت تحول کیفی و تحقق عدالت آموزشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ علی اکبر صمیمی با استناد به یافته‌های علمی و پژوهش‌های مؤسسات معتبر آموزشی اظهار داشت: بر اساس نتایج تحقیقات ملی، آموزش و پرورش در میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظامی، امنیتی و سیاسی کشور، به‌عنوان نخستین نهاد مورد اعتماد و امین مردم شناخته می‌شود. این سطح از اعتماد عمومی، سرمایه‌ای کم‌نظیر و حاصل هم‌افزایی تلاش‌های جمعی فرهنگیان است و به همین سبب، میزان اثرگذاری اجتماعی معلمان و مدیران مدارس، به‌مراتب فراتر از سایر اقشار جامعه ارزیابی می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون‌زا و برون‌سازمانی افزود: توسعه و ارتقای فضا‌های آموزشی، نیازمند نگاه مشارکت‌محور و بهره‌برداری هوشمندانه از توان افرادی است که می‌توانند در تقویت زیرساخت‌های آموزشی نقش‌آفرینی کنند. امری که مستلزم گسترش تعاملات سازنده و اعتماد متقابل میان آموزش و پرورش و سایر بخش‌های جامعه است.

صمیمی مأموریت بنیادین این دستگاه را «تحول در کیفیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی» دانست و گفت: این دو مؤلفه، از محور‌های اصلی مورد تأکید ریاست محترم جمهوری است و تحقق آنها، مسئولیتی مستقیم، راهبردی و غیرقابل تفویض برای آموزش و پرورش به‌شمار می‌رود. ما مکلفیم با تکیه بر توان علمی دانش‌آموزان و بهره‌گیری از شیوه‌های متنوع، نوآورانه و اثربخش آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری مداخله‌ای آگاهانه و هدفمند داشته باشیم.

مقام عالی تعلیم و تربیت استان با اشاره به نقش یکپارچه ارکان نظام تعلیم و تربیت خاطرنشان کرد: در مسیر این تحول، همه مدیران، راهبران آموزشی، معلمان و عوامل صف و ستاد، به‌عنوان معلمان ارشد نظام تعلیم و تربیت، مسئولیتی مشترک و پاسخ‌گو دارند. وزارت آموزش و پرورش با رویکردی مبتنی بر شواهد، برای این تحول برنامه‌ریزی دقیق انجام داده، شاخص‌های مشخص تعریف کرده، نقاط قوت و ضعف را مورد ارزیابی مستمر قرار داده و راهبرد‌هایی نوین و نتیجه‌محور را به مدارس ارائه کرده است.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت نسبت به آموزش و پرورش تصریح کرد: رئیس‌جمهور با نگاهی عمیق و مسئله‌محور، آموزش و پرورش را در کانون سیاست‌های تحولی دولت قرار داده و با حضور فعال در شورا‌های آموزش و پرورش، دغدغه‌های این حوزه را به‌صورت میدانی پیگیری می‌کند. این میزان از توجه و مداخله مستقیم، در تاریخ آموزش و پرورش کشور کم‌سابقه و معنادار است.

صمیمی با تاکید بر ضرورت ترسیم افق‌های تحول، اذعان کرد: تحقق تحول آموزشی، مستلزم تدوین چشم‌انداز‌های روشن در سطوح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است؛ باید بدانیم در کدام نقطه ایستاده‌ایم، مقصد کجاست و با چه نقشه راه مشترکی می‌خواهیم به آن دست یابیم. هم‌راستایی برنامه‌ها و وحدت در اقدام، شرط اصلی موفقیت در این مسیر است.

وی خلاقیت و نوآوری را پیشران اصلی تحول دانست و تصریح کرد: باید به نوآوری‌ها بها دهیم و از اندیشه‌های معلمان، مدیران و افراد خلاق بهره ببریم. معلم خلاق، زمینه‌ساز پرورش دانش‌آموز خلاق است و می‌تواند استعداد‌های نهفته را به فعلیت برساند. شناسایی، حمایت و تشویق خلاقیت‌ها، یکی از ارکان اساسی تحول در ساختار آموزشی محسوب می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در پایان بر الزامات فرهنگی و مدیریتی تحول تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: تحول، صبر، تحمل و باور عمیق به کار تیمی و مشارکتی را می‌طلبد. شکل‌گیری تیم‌های منسجم، احترام به اندیشه‌ها، انعطاف‌پذیری در برابر افکار نو و الهام‌بخشی متقابل، پیش‌شرط‌های عبور از وضع موجود و نیل به آموزش و پرورش در تراز تحول است.