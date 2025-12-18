با حضور استاندار آذربایجان‌غربی روند اجرا و میزان پیشرفت طرح کنارگذر بوکان ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی عصر امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی از روند اجرای پروژه کنارگذر شهر بوکان بازدید کرد.

کنارگذر بوکان ۲۱ کیلومتر بوده که روند اجرایی این پروژه ۹۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

بیش از ۷ کیلومتر از این پروژه آسفالت شده و باقی محور در مراحل پایانی بوده و به زودی وارد مرحله آسفالت می‌شود.

اجرای این پروژه در ساماندهی ترافیک درون و برون‌شهری بوکان تأثیرگذار است.