رئیس جمهور در گفت و گوی خبری سفر به خراسان جنوبی : بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات برای توسعه خراسان جنوبی اختصاص می‌دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آقای پزشکیان در گفتگوی ویژه‌ی خبری از صدا و سیمای استان گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات از محل بودجه عمومی و ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل تسهیلات بانکی برای توسعه استان و اجرای طرح‌های اولویت‌دار هزینه می‌شود.



وی افزود: ۱۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات اختصاص یافته به خراسان جنوبی مربوط به راههاست که ۳ هزار میلیارد تومان آن مختص اجرای راه آهن است، اما تلاش می‌کنیم از منابع دیگر هم برای راه آهن این استان بودجه جذب کنیم تا کل مسیر راه آهن شرق خراسان جنوبی تا سال آینده به اتمام رسد.



وی همچنین افزود: قرار است بدهی پیمانکاران راه آهن در نشستی با خانم صادق وزیر راه، تعامل و برطرف شود تا سرعت اجرای راه آهن افزایش یابد.

رئیس جمهور گفت: پس از اجرای راه آهن ارتباط با افغانستان تقویت می‌شود تا تبادلات مرزی و توسعه اقتصادی استان به طور ویژه احیا شود.



آقای پزشکیان با بیان اینکه ۸۰ استاد دانشگاه مسائل مدیریت انرژی کشور را در کارگروه‌های مختلف پیگیری و برنامه‌ریزی می‌کنند افزود: برای اجرای بهتر و سریعتر طرح‌های مدیریت انرژی نیازمند مشارکت مردم هستیم و در این راه از نقد و پیشنهادات مردم و کارشناسان بهره خواهیم گرفت.