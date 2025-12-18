پخش زنده
امروز: -
شهید داود شاهچراغی پنجم مهر ۱۳۳۸ متولد شد و با دعای شهادت در امامزاده داود، آرامش جاودانه را در جبهههای حق دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید داود شاهچراغی پنجم مهرماه ۱۳۳۸ متولد شد و از دوران کودکی فردی آرام، ساکت و مظلوم بود و این آرامش حتی در سالهای حضورش در جبهه نیز حفظ شد؛ بهگونهای که خانوادهاش هنگام تماس تلفنی از مناطق جنگی، همان آرامش همیشگی را از صدایش احساس میکردند.
شهید داوود شاهچرای تحصیلات خود را با علاقه و پشتکار تا پایان دبیرستان ادامه داد و موفق به اخذ دیپلم شد. به دلیل اخلاق نیک و روحیه مردمی، دوستان زیادی داشت و در فعالیتهای خیرخواهانه و کمک به نیازمندان نقش فعالی ایفا میکرد. با آغاز حرکتهای مردمی و در دوران حکومت نظامی، فعالیتهای اجتماعی خود را گسترش داد.
با وجود حضور مستمر در پایگاههای مردمی، هنگام فرا رسیدن زمان خدمت سربازی، بیدرنگ خود را معرفی کرد و پس از پایان دوره آموزشی، به عنوان سرباز لشکر ۱۶ زرهی قزوین به جبهههای دزفول و سپس شوش اعزام شد و در دفاع از کشور حضور یافت.
شهید داود شاهچراغی اصالتا اهل روستای پَرکِله شهرستان شازند میباشد، سرانجام در بیست و هفتم شهریورماه ۱۳۶۰ در حوالی سوسنگرد بر اثر اصابت ترکشهای متعدد خمپاره به شهادت رسید و پیکرش در گلزار شهدای شهر اراک به خاک سپرده شد.