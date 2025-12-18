پخش زنده
شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه ظهر امروز به زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شد.
شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی در پنج مه ۱۹۵۳ (۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۲) در شهر زاریا در نیمه شمالی کشور نیجریه چشم به جهان گشود. وی در خانواده اهل تسنن و مالکی مذهب به دنیا آمده بود، اما با دیدار امام خمینی (ره) و گفتوگو و آشنایی با ایشان به مذهب تشیع گروید.
شیخ شیعه آفریقا پس از تاسیس جنبش اسلامی نیجریه، حدود ۳۰۰ مدرسه اسلامی در نیجریه و کشورهای همسایه آن تاسیس کرد.
به نقل از نسیبه زکزاکی (فرزندش)، با تلاشهای شیخ نزدیک به ۱۲ میلیون نفر در نیجریه شیعه شدهاند و پس از انقلاب و با رهبری شیخ زکزاکی، اکنون نیجریه به یکی از پرجمعیتترین کشورهای شیعی جهان تبدیل شده است.