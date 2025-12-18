

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نشست با فرهیختگان و اهالی فرهنگ و هنر، بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های استان، نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی، شرکت در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و حضور در گفتگوی خبری رسانه ملی از برنامه‌های آقای پزشکیان در سفر به خراسان جنوبی بود.



بهره برداری از طرح تولید شمش فولاد قاینات و واحد استحصال و فرآوری شمش طلای هیرد نهبندان هم که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد از جمله برنامه های رئیس جمهور بود.