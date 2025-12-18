سرمست با اشاره به حضور نخبگان و فعالان حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ترکیب این شورا گفت: اطمینان می‌دهم که به دغدغه‌مندی شما و استفاده از ذخیره دانایی استان در زمینه‌های مختلف باور دارم و معتقدم که برای دست یافتن به هر توفیقی در هر حوزه‌ای باید از پیشکسوتان و صاحب‌نظران آن حوزه استفاده کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی درخصوص احیای مجتمع تاریخی و فرهنگی ربع رشیدی گفت: اهمیت ربع رشیدی نیازی به توضیح و تبیین ندارد؛ این مجموعه به لحاظ اصالت و اهمیت، اثری فراتر از استان و ایران و متعلق به جهان اسلام و جامعه بشری است.

سرمست افزود: هیئت امنای مجتمع ربع رشیدی در سطح ریاست جمهوری تشکیل شده و وزیر میراث فرهنگی هم یکی از اعضای آن است و مصوبات این هیئت نیز در سطح ملی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: همه اعضای این هیئت باید رسالت خود را نسبت به احیای این اثر تاریخی ادا کنند و بنده به عنوان استاندار و عضو هیئت امنا وظیفه دارم که سهم دستگاه‌های مسئول را مطالبه‌گری کنم.

سرمست با تاکید بر مساعدت وزارت میراث فرهنگی در تامین اعتبار احیای ربع رشیدی گفت: ما علاوه بر اعتبارات میراث فرهنگی، از اعتبارات شهرداری، درآمد‌های حاصل از مولدسازی و سایر منابع هم استفاده خواهیم کرد.