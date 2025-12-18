مراحل انتقال ۱۰۵ صنف موتورسوار و ۱۰۸ صنف اوراق‌فروش آغاز شده و زمین جدیدی به مساحت ۵.۵ برای میدان میوه و تره‌بار مهاباد مشخص شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در بازدید میدانی جمعی از مسئولان اجرایی از شهرک صنفی کاوه و بازار هفتگی خودرو مهاباد، بر تسریع در انتقال صنوف آلاینده و مزاحم و تکمیل زیرساخت‌های این مراکز تاکید شد.

آرش شهابی، رئیس شورای اسلامی مهاباد، با اشاره به مراحل انتقال صنوف گفت: در این طرح، ۱۰۵ صنف از موتورسواران در مرحله تنظیم قرارداد و ۱۰۸ صنف اوراق‌فروشان در مرحله تفکیک و تشریفات اداری قرار دارند. موضوع انتقال اتاق اصناف نیز در دستور کار است.

بابک رستم‌پور، شهردار مهاباد نیز اعلام کرد: زمین پنج و نیم هکتاری برای انتقال میدان میوه و تره‌بار در نظر گرفته شده است و پس از برگزاری جلسه با غرفه‌داران، تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.

در ادامه سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت بازار هفتگی خودرو گفت: این بازار امکان دسترسی آسان مردم به خرید خودرو را فراهم کرده و با نظارت دقیق همراه است. پیگیر تامین زمین مناسب برای ادامه فعالیت آن هستیم.

ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه شهرک صنفی کاوه، گامی مهم در روان‌سازی تردد‌ها و مدیریت صنوف آلاینده و مزاحم در هسته مرکزی شهر به شمار می‌رود.