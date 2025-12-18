بارش برف در واپسین روز‌های پاییزدر استان، هوای شهر را تازه و امید را در دل شهروندان زنده کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بارش برف در واپسین روز‌های پاییزدر استان، هوای شهر را تازه و امید را در دل شهروندان زنده کرد.

بارش‌های مناسب روز‌های اخیر جبران تنش آبی را نخواهد کرد و برای رسیدن به منابع آبی مطلوب صرفه جویی در مصرف آب همچنان ضروری است.