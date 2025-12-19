پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ پسته یکی از محصولات باغی و راهبردی استان است و شهرستان بام و صفی آباد با چهارهزار هکتار زمین، معادل ۹۰ درصد باغهای پسته استان، قطب تولید این محصول در خراسان شمالی محسوب میشود.
سابقه کشت پسته در این شهرستان به بیش از ۱۰۰ سال میرسد
حاج محمد ۳۲ سال از درختانش کوچکتر است، اما عاشق این صدسالههاست.
درختانی که شانهبهشانه، در خاکی خشک و شور به صف ایستادهاند و سالها را تاب آوردهاند.
باغی سه هکتاری با قدمتی صد ساله، که درختانش خود گواه تاریخ آناند.
محمد ارغیانی، باغدار ۶۸ ساله، هفتهها، ماهها و سالها را در کنار این درختان مقاوم گذرانده، درختانی که در برابر شوری خاک، خشکی زمین و آفات ایستادگی کردهاند.
او میگوید: ۳۲ سال پیش این باغ را خرید و از همان زمان تاکنون، این درختان وحشی با پستههای ریز بادامی، خزانه بذر و نهال بودهاند.
او از سالهایی یاد میکند که آبیاری باغ سالی سه بار، در بهار، تابستان و زمستان انجام میشد، اما امروز بهدلیل کمآبی، سهم آب از شش روز به شش ساعت رسیده است، شرایطی که اگر ادامه پیدا کند، آیندهی این باغ صدساله را تهدید میکند، باغی که قرار است به ثبت ملی برسد.
حاج محمد درختانش را مانند فرزندان خود میداند، همان پر طرفدارهایی که هر ساله باغداران و نهالداران از سراسر کشور برای تهیه بذر و نهال روانه این باغ میشوند.
این باغ صدساله در فصل برداشت برای حدود ۶۰ نفر و در طول سال برای ۴ تا ۵ نفر بهصورت ثابت اشتغال ایجاد کرده است.
این باغدار با تجربه برای مبارزه با آفات، روشهای سنتی را بهکار میگیرد، از محلولهای شوینده، آب و چراغ فانوس.
در همین حال، کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان بام و صفیآباد به وجود ۴ هزار هکتار باغ پسته در این شهرستان اشاره میکند و میگوید امسال بهدلیل افزایش دانش فنی پستهکاران منطقه، میانگین برداشت از هر هکتار به یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم رسیده، در حالی که در سالهای گذشته این برداشت حدود یک تن بود.
حسین زینعلی میگوید: ارقام اکبری، کله قوچی، فندقی و سفید بادامی در این منطقه برداشت میشود و به شهرهایی مانند بردسکن، کاشمر، اسفراین، رفسنجان و سمنان ارسال میکنند.
او در مورد نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی میگوید: در این شهرستان پنج واحد ترمینال فرآوری پسته وجود دارد، اما محصول عمدتاً بهصورت خام برای بستهبندی به استانهای خراسان رضوی و جنوبی ارسال میشود.
مسئول واحد فرآوری پسته شهرستان بام و صفیآباد گفت: این واحد شش سال است راهاندازی شده و سالانه بین ۵۰۰ تن پسته را فرآوری و به باغداران صفیآباد، منگلی، الست علیا، الست سفلی، کلاته آقازاده و شهرستان اسفراین تحویل میدهد.