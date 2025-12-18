پخش زنده
عملیات اجرایی ساخت واحد تولید انواع روغن خام گیاهی با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰۰ تن روغن خام گیاهی و ۴۵۰۰ تن کنجاله در بوکان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین آغاز عملیات اجرایی طرح احداث واحد تولید انواع روغن خام گیاهی، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در روستای آلبلاغ شهرستان بوکان و در قالب رویداد اینوا برگزار شد.
این پروژه با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی و در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۷۲۷ مترمربع اجرا می شود و ظرفیت تولید سالانه آن ۳۰۰۰ تن روغن خام گیاهی و ۴۵۰۰ تن کنجاله خواهد بود و برای ۲۵ نفر بهصورت مستقیم و ۷۵ نفر بهصورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
اهداف کلیدی این پروژه شامل تأمین غذای سالم و باکیفیت برای جامعه، کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از خروج ارز، ایجاد رونق اقتصادی و توسعه منطقهای و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کمآببر است.
این پروژه بهعنوان گامی مهم در حمایت از کشت دانههای روغنی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و جلوگیری از خامفروشی، نقشی مؤثر در تأمین امنیت غذایی ایفا خواهد کرد.