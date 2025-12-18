به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین آغاز عملیات اجرایی طرح احداث واحد تولید انواع روغن خام گیاهی، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در روستای آلبلاغ شهرستان بوکان و در قالب رویداد اینوا برگزار شد.

این پروژه با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی و در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۷۲۷ مترمربع اجرا می شود و ظرفیت تولید سالانه آن ۳۰۰۰ تن روغن خام گیاهی و ۴۵۰۰ تن کنجاله خواهد بود و برای ۲۵ نفر به‌صورت مستقیم و ۷۵ نفر به‌صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

اهداف کلیدی این پروژه شامل تأمین غذای سالم و باکیفیت برای جامعه، کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از خروج ارز، ایجاد رونق اقتصادی و توسعه منطقه‌ای و تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر است.

این پروژه به‌عنوان گامی مهم در حمایت از کشت دانه‌های روغنی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و جلوگیری از خام‌فروشی، نقشی مؤثر در تأمین امنیت غذایی ایفا خواهد کرد.