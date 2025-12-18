پخش زنده
هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال با برتری تیمهای مدعی همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال با برگزاری ۵ بازی عصر امروز (پنجشنبه) پیگیری شد.
دیدار تیم های فولاد هرمزگان برابر شهرداری ساوه و پردیس قزوین مقابل پالایش نفت بندرعباس که قرار بود امروز برگزار شود، به دلیل شرایط بد جوی به زمان دیگری موکول شد.
نتایج دیدارهای امروز:
پالایش نفت شازند ۳ - ۶ گهر زمین سیرجان
گیتی پسند ۴ - صفر جواد الائمه شهر کرد
عرشیا شهر قدس یک - یک پالایش نفت اصفهان
فولاد زرند ایرانیان ۳ - ۲ بهشتی سازه گرگان
سنایچ ساوه ۲ - ۳ مس سونگون
در جدول گیتی پسند با ۴۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای مس سونگون با ۴۶ و گهرزمین سیرجان با ۴۲ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.