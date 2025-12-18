مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله سید محمد شاهچراغی با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از علما و مسئولان، امشب در مسجد جامع دامغان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این مراسم، حجت‌الاسلام مهدی حسن‌آبادی استاد حوزه و دانشگاه در سخنانی به ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی این عالم ربانی اشاره کرد و گفت: آنچه موجب محبوبیت مرحوم آیت‌الله شاهچراغی در دل مردم شد، ساده‌زیستی، مردم‌داری و ولایت‌مداری ایشان بود.

وی افزود: آیت‌الله شاهچراغی تمام عمر پربرکت خود را صرف تربیت شاگردان، مجاهدت در راه دین و تبلیغ معارف اسلامی کرد و همواره در مسیر خدمت به مردم و انقلاب اسلامی گام برداشت.

حجت‌الاسلام مهدی حسن‌آبادی با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر این عالم وارسته، تصریح کرد: حضور باشکوه اقشار مختلف مردم در این مراسم، نشان‌دهنده ارادت و علاقه عمیق آنان به این عالم ربانی بود.

مداحی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و ذکر مصائب، از دیگر برنامه‌های این مراسم معنوی بود که حال و هوای خاصی به مجلس بخشید