به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث واحد تولید انواع روغن خام گیاهی، عصر امروز با حضور رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در روستای آلبلاغ شهرستان بوکان و در قالب رویداد «اینوا» برگزار شد.

این طرح با سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی و در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۷۲۷ مترمربع اجرا می‌شود و ظرفیت تولید سالانه آن ۳ هزار تن روغن خام گیاهی و ۴ هزار و ۵۰۰ تن کنجاله خواهد بود. با بهره‌برداری از این واحد صنعتی، برای ۲۵ نفر به‌صورت مستقیم و ۷۵ نفر به‌صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

تأمین غذای سالم و باکیفیت برای جامعه، کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از خروج ارز، ایجاد رونق اقتصادی و توسعه منطقه‌ای و همچنین تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر از جمله اهداف اصلی اجرای این پروژه عنوان شده است.

این واحد تولیدی به‌عنوان گامی مهم در حمایت از کشت دانه‌های روغنی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و جلوگیری از خام‌فروشی، نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی کشور و توسعه پایدار منطقه ایفا خواهد کرد.