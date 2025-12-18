پخش زنده
استاندار زنجان گفت: مسیر توسعه پایدار فقط از افزایش منابع مالی نمیگذرد و بهرهوری منابع موجود، محور اصلی رشد و کارآمدی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛صادقی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان در حوزه صنعت، کشاورزی، انرژی و سرمایه انسانی، گفت: استانها در خط مقدم اجرای برنامههای بهرهوری قرار دارند و اگر بهرهوری در سطح استانی و دستگاههای اجرایی نهادینه نشود، سیاستهای ملی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی افزود: رویکرد استان زنجان حرکت از مدیریت مبتنی بر هزینه به مدیریت مبتنی بر نتیجه است و بهرهوری نباید یک برنامه مقطعی بلکه یک رویکرد مستمر باشد.
استاندار زنجان بر لزوم همکاری نزدیک سازمان ملی بهرهوری با استان برای اجرای عملی چرخه مدیریت بهرهوری در دستگاههای اجرایی و بخشهای منتخب اقتصادی تأکید کرد و آن را عاملی تعیینکننده برای ارتقای کارآمدی نظام اجرایی دانست.
وی افزود: مدیریت ظرفیتهای قانونی، راهبری تخصصی و پشتیبانی سازمان ملی، انسجام مدیریت استان و شرایط جغرافیایی آن، اجرای طرحهای پایلوت ملی را در زنجان تسهیل کرده است.
صادقی بر الزام دستگاههای اجرایی استان برای مشارکت فعال در اجرای تکالیف و برنامههای تعریفشده بهرهوری با تمرکز بر اولویتها تأکید کرد و اعلام کرد: ارزیابی عملکرد دستگاهها به صورت منظم و فصلی انجام خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به ارزیابیهای فصلی عملکرد دستگاهها، گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مؤظف است وضعیت همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی را ارزیابی و گزارش آن را به استانداری ارائه دهد تا در صورت وجود انحراف از معیار، اقدامات اصلاحی انجام شود.
استاندار زنجان بر اهمیت حکمرانی دادهمحور تأکید کرد و افزود که سازمان مدیریت سرمایه باید برنامههای تعریفشده و جدید را بر پایه اطلاعات مکانی ثبت و به جلسات شورا گزارش کند.
وی از مدیران خواست تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و مدیریت دقیق منابع، درآمدهای استانی را تحقق بخشند و بر فعالیتهای اقتصادی مختلف از جمله حوزههای مالیاتی نظارت کنند.
صادقی با اشاره به اجرای برنامههای بهرهوری، بر لزوم استقلال زیرساختها، همکاری جدی دستگاهها و بهبود تصمیمگیری در سطح ملی و استانی تأکید کرد.
وی همچنین خواستار اصلاح فرآیندهای پیچیده و موازی در ارائه خدمات، تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولت هوشمند و رفع موانع اجرای طرح اختصاص کد ملی به کد پستی در شهرها و روستاهای استان شد.