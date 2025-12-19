پخش زنده
هیات داوران چهاردهمین مرحله استانی و بیست و هفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس، ۱۹ اثر از شاعران خراسانشمالی را برای حضور در مرحله کشوری برگزیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ مهدی الهیراد گفت: امسال ۱۶۰ اثر از شاعران استان به دبیرخانه مرحله استانی ارسال شد.
وی افزود: سال گذشته تنها ۸۰ اثر دریافت شده بود و این نشاندهنده رشد دو برابری مشارکت شاعران و علاقهمندان به حوزه شعر دفاع مقدس است.
الهی راد گفت: چهاردهمین مرحله استانی این کنگره در هفت محور «میراثهای ماندگار دفاع مقدس از شهدا، رزمندگان، آزادگان و جانبازان»، «دفاع مقدس و شعر مقاومت اسلامی و امنیت ملی»، «بهرهگیری از مضامین عاشورایی در شعر دفاع مقدس»، «ولایتمحوری و جهاد تبیین»، «ایمان، امید و ایران قوی»، «تجلی مردم در شعر دفاع مقدس با تمرکز بر نقش زنان، روحانیون، دانشآموزان و کارگران» و «شعر دفاع مقدس در قالب کودک و نوجوان، طنز، سرود، ترانه، غزل و سپید» برگزار شد.
وی تصریح کرد: این جشنواره هر ساله به عنوان جریان ادبی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برگزار میشود و هدف آن شناسایی استعدادهای ادبی، تقویت شاعران و نویسندگان و ترغیب خلاقیتهای هنری است.