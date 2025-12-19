رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف ۱۸ کیلوگرم مواد مخدر طی ۲۴ ساعت در شهرستان‌های بجنورد، گرمه، جاجرم و شیروان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ احمد ملکی گفت: در این مدت و طی ۳ عملیات مشترک با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و فرماندهی انتظامی شهرستان‌های بجنورد، گرمه، جاجرم و شیروان، ۵ نفر متهم دستگیر و ۴ دستگاه خودروی سواری توقیف شد.

وی افزود: در شهرستان بجنورد ۱۰ کیلوگرم، در گرمه و جاجرم مجموعاً ۵ کیلوگرم و در شیروان ۳ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ ملکی تأکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات و فعالیت مشکوک در حوزه مواد مخدر را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.