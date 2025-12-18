پخش زنده
تحولات سریع رسانهای و گسترش ابزارهای نوین ارتباطی، لزوم طراحی مجدد فعالیتهای تبلیغاتی برای مقابله با جنگ روایتها را بیش از پیش برجسته کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در شرایطی که تقابل میان قدرتها فراتر از عرصههای نظامی رفته و به حوزه رسانه و تبلیغات کشیده شده، نقش روایتسازی و اثرگذاری بر افکار عمومی بیش از گذشته پررنگ شده است.
تقابلی که با روایتسازی، تصویرسازی و اثرگذاری بر افکار عمومی پیش میرود و آرایش آن مدام در حال تغییر است. در چنین شرایطی است که نقش فعالان فرهنگی و رسانهای بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند.
در سالهای اخیر، رسانه و تبلیغ به یکی از اصلیترین میدانهای تقابل تبدیل شده است؛ میدانی که در آن، روایتها پیش از صحتسنجی قضاوت میشوند.
تحولات سریع رسانهای و گسترش ابزارهای نوین ارتباطی، لزوم بازنگری در شیوههای تبلیغ و انتقال پیام را بیش از پیش برجسته کرده است.
در همین چارچوب بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مداحان اهلبیت (ع)، بر موضوع آرایش جنگ تبلیغاتی تاکید کردند.
بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار، ناظر بر یک واقعیت روشن است؛ اینکه در میدان رسانه، موفقیت صرفا به حضور وابسته نیست، بلکه به چگونگی حضور و آرایش درست تبلیغاتی گره خورده است.
تغییری که نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی متناسب با شرایط امروز رسانهای است؛ ضرورتی برای حفظ و تقویت پیامهایی که مستقیما در معرض جنگ روایتها قرار دارند.