به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار یزد گفت: هشت منطقه در شهر یزد به‌عنوان «سکو‌های تنظیم بازار» تعیین شده است که در آنها میوه و خشکبار ویژه شب یلدا با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب عرضه می‌شود. این اقلام در قالب بسته‌های تعریف‌شده و با قیمتی کمتر از نرخ مغازه‌های سطح شهر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

آقایی با بیان اینکه میوه و تره بار در ۸ واحد صنفی منتخب و آجیل و خشکبار در ۵ واحد صنفی در سطح شهر یزد با تخفیف ۱۰ تا ۵۰ درصدی عرضه خواهد شد افزود: تمرکز اصلی این برنامه بر دو موضوع کیفیت و قیمت بوده و توزیع اقلام تا سوم دی‌ماه ادامه خواهد داشت و اینکه این بسته ها، با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت‌ها، با نرخ تنظیم بازاری عرضه می‌شوند.

وی گفت: سکو‌های تنظیم بازار عمدتاً در محلات پرجمعیت شهر یزد مستقر شده‌اند و اطلاعات دقیق محل‌های توزیع از طریق شبکه‌های مجازی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت تا مردم بتوانند به‌راحتی از این طرح بهره‌مند شوند.