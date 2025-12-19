مدیرکل زندان‌های خراسان‌شمالی از برگزاری سومین جشنواره سرود و آوا‌های مذهبی، محلی و آیینی در زندان‌های خراسان‌شمالی خبرداد.

جشنواره سرود و آوا‌های مذهبی، محلی و آیینی در زندان‌های خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رنجبر گفت: سومین جشنواره سرود و آوا‌های مذهبی، محلی و آیینی با مشارکت ۱۲۷ زندانی و سرباز وظیفه در زندان‌های استان برگزار شد که شرکت‌کنندگان با ارائه ۲۳ اثر هنری به رقابت پرداختند.

وی افزود: این جشنواره که به منظور ارتقای روحیه معنوی و فرهنگی زندانیان و سربازان وظیفه برگزار شد، فرصتی مناسب برای نمایش استعداد‌ها و توانمندی‌های فرهنگی در زندان‌ها بود.

رنجبر گفت: در این جشنواره، زندانیان و سربازان وظیفه در چهار بخش مختلف به رقابت پرداختند که شامل سرود، آوای بومی و محلی، آواز و پاپ و نغمه‌های مذهبی است.

هدف از برگزاری این جشنواره، تقویت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی در میان زندانیان و همچنین ترویج همبستگی و نشاط اجتماعی در محیط زندان‌ها است.