فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از شناسایی و مسدودسازی حساب یک کلاهبردار اینترنتی پس از سرقت از حساب بانکی یک شهروند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ سید سعید عزیزی گفت: یکی از شهروندان شیروانی در پی کلیک بر روی یک لینک ناشناس و آلوده در فضای مجازی، تلفن همراهش هک و در ادامه مبلغ ۲۳۸ میلیون تومان از حساب بانکی وی بهصورت غیرمجاز برداشت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از اعلام موضوع، کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و ردیابی مسیر تراکنشها، حساب بانکی مقصد که متعلق به کلاهبردار بود را شناسایی و در کوتاهترین زمان ممکن مسدود کردند که این اقدام بهموقع، امکان بازگشت وجه در چارچوب قانونی را فراهم ساخت.
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: از کلیک بر روی لینکهای ناشناس، پیامهای مشکوک و پیشنهادهای وسوسهانگیز در فضای مجازی خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق پلیس فتا پیگیری کنند.