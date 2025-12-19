به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ سید سعید عزیزی گفت: یکی از شهروندان شیروانی در پی کلیک بر روی یک لینک ناشناس و آلوده در فضای مجازی، تلفن همراهش هک و در ادامه مبلغ ۲۳۸ میلیون تومان از حساب بانکی وی به‌صورت غیرمجاز برداشت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام موضوع، کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و ردیابی مسیر تراکنش‌ها، حساب بانکی مقصد که متعلق به کلاهبردار بود را شناسایی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسدود کردند که این اقدام به‌موقع، امکان بازگشت وجه در چارچوب قانونی را فراهم ساخت.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: از کلیک بر روی لینک‌های ناشناس، پیام‌های مشکوک و پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز در فضای مجازی خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق پلیس فتا پیگیری کنند.