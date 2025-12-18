وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تلاش بی‌وقفه فعالان حمل‌ونقل کشور در روزهای بحرانی اخیر اعلام کرد: با وجود تهدیدات امنیتی، حجم جابه‌جایی کالا و مسافر به‌ویژه در بنادر، جاده و خطوط ریلی با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در مراسم تجدید میثاق خانواده بزرگ حمل‌ونقل کشور با آرمان‌های امام خمینی(ره) در حسینیه جماران، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینان این حوزه، گفت: در مدت جنگ ۱۲ روزه اخیر، حجم تبادل و جابه‌جایی در بخش جاده‌ای تا ۵۰ درصد، عملکرد ریلی ۱۵ درصد و تخلیه کالای اساسی در بنادر تا ۶۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه این میزان رشد در شرایط تهدیدات امنیتی و پرواز ریزپرنده‌ها رقم خورده، افزود: مدیریت واحد حمل‌ونقل و هماهنگی بخش‌های جاده‌ای، ریلی و بندری موجب شد زنجیره تأمین کشور بدون وقفه ادامه یابد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به بازسازی سریع زیرساخت‌های هوایی گفت: فرودگاه‌های آسیب‌دیده در کمتر از ۱۰ روز بازسازی شدند و پس از آن، عملیات بازگشت حجاج و سفرهای اربعین آغاز شد که رضایتمندی زائران نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است.

صادق در ادامه با مرور ارزش‌های تاریخی حوزه حمل‌ونقل بیان کرد: در دوران دفاع مقدس نیز فعالان این عرصه از رانندگان و راهداران تا کارکنان ریلی و دریایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پشتیبانی از جبهه‌ها داشتند و امروز همان روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری ادامه دارد.

او ضمن قدردانی از انجمن‌های صنفی حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت‌های ریلی، بندری و کشتیرانی و همچنین کارکنان بخش هوایی، افزود: این تلاش‌ها در شرایط محدودیت منابع و مطالبات معوق پیمانکاران، نشان از وفاداری و تعهد خانواده حمل‌ونقل به مأموریت ملی خود دارد.

وزیر راه و شهرسازی به عملکرد راهداران در بحران‌های طبیعی اخیر نیز اشاره کرد و گفت: با هشدار قرمز هواشناسی درباره بارش‌های سنگین در چهار استان جنوبی، راهداران با وجود سیل، برف و یخبندان، نقش مؤثری در بازگشایی راه‌ها ایفا کردند.

صادق تصریح کرد: پیشرفت‌های اخیر نشان داد که خانواده حمل‌ونقل کشور در برابر هر چالشی، از تهدیدات امنیتی تا حوادث طبیعی، با رویکردی جهادی و منسجم عمل می‌کند.

در این مراسم، نمایندگان بخش‌های جاده‌ای، هوایی، ریلی و بندری نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای عملکرد حمل‌ونقل کشور مطرح کردند.