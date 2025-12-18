رئیس‌ جمهور در سفر به بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی، گفت: ایران بر خلاف تحلیل دشمنان، در قوی‌ترین موقعیت قرار دارد و مسائل کشور با نظر کارشناسان، قابل حل است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در سفر رئیس‌ جمهور به استان خراسان جنوبی، واحد تولید شمش فولاد و مرکز فرآوری طلا در قائن، افتتاح و دو تفاهم‌نامه در زمینه امنیت غذایی و ساخت کارخانه تایر سنگین، امضا شد.

آقای پزشکیان، همچنین از توسعه انرژی خورشیدی و هدف‌گذاری تولید ۴۰ هزار مگاوات برق خبر داد.

رئیس‌ جمهور بر افتتاح راه‌آهن چابهار ـ زاهدان تا پایان سال، تأکید کرد و گفت: ایران بر خلاف تحلیل دشمنان، در قوی‌ترین موقعیت قرار دارد و مسائل کشور با نظر کارشناسان، قابل حل است.