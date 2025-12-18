همزمان با آغاز اولین دوره آموزشی ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در مشهد، مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند از نوزدهم دی‌ماه ۱۴۰۴، صدور پایان کار ساختمان‌ها منوط به تعیین و تأیید رده انرژی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، اولین دوره آموزشی ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با محوریت مدیریت مصرف انرژی، به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی برگزار شد.

این دوره آموزشی چهارروزه با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در حال برگزاری است و مهندسان طراح و ناظر را با الزامات جدید آشنا می‌کند.

حامد مانی‌فر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در این همایش اجرای مبحث ۱۹ را یک الزام قانونی دانست.

به گفته وی، از ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ تمامی ساختمان‌هایی که برای دریافت پروانه و پایان کار اقدام می‌کنند، باید الزامات این مبحث را رعایت کنند.

بر اساس ویرایش جدید، رده انرژی ساختمان باید در مرحله طراحی مشخص شود و حداقل رده قابل قبول، رده «D» است.

چک‌لیست‌های تخصصی برای تعیین رده انرژی تدوین و ابلاغ شده و مبنای عمل مهندسان طراح و ناظر قرار خواهد گرفت.

ناظران موظف هستند اجرای دقیق الزامات انرژی را در طول ساخت کنترل و در پایان پروژه تأیید کنند.

شهرداری‌ها نیز تنها در صورت نصب پلاک انرژی و تأیید رعایت مقررات، مجاز به صدور پایان کار خواهند بود.

این الزام تمامی ساختمان‌ها از جمله ساختمان‌های بلندمرتبه را دربر می‌گیرد و تخلف از آن مانع صدور پایان کار می‌شود.

بررسی تخلفات احتمالی مهندسان نیز در شورای انتظامی نظام مهندسی انجام خواهد شد و از شمول کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است.