پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نتوانستیم از برتری مقابل تراکتور استفاده کنیم و در نهایت شکست خوردیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اوسمار ویرا در نشست خبری پس از شکست پرسپولیس مقابل تراکتور در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی اظهار داشت: درست است که به خاطر حذف از جام حذفی ناراحت هستیم. ما با یک بازیکن بیشتر که داشتیم میتوانستیم خیلی راحتتر بازی را تمام کنیم و دیدید که در نیمه دوم وقتهای اضافه بهتر عمل کردیم. وقتی دو تیم بزرگ با هم بازی میکنند و یک تیم در دقایقی بازیکن بیشتر دارد باید بهتر عمل کند، ولی متأسفانه ما از این فرصت استفاده نکردیم. تیم ما توانست بازی را متعادل کند و در پنالتیها هم دو پنالتی جلو افتادیم، اما نتوانستیم از موقعیتمان استفاده کنیم و برنده شویم.
سرمربی پرسپولیس در ادامه درباره حواشی این بازی گفت: فقط راجع به فوتبال صحبت میکنم و درباره مسائل حاشیهای نظری ندارم.