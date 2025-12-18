با حضور استاندار آذربایجان غربی عملیات اجرایی احداث مجتمع خدماتی، رفاهی و گردشگری در بوکان آغاز شد.

آغازساخت مجتمع خدماتی، رفاهی و گردشگری در بوکان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع خدماتی، رفاهی و گردشگری با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و محلی در قالب رویداد اینوا در روستای احمدآباد شهرستان بوکان برگزار شد.

این پروژه در زمینی به مساحت ۲۵ هزار و ۲۶۰ مترمربع اجرا شده و برای ۳۰ نفر به‌صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

همچنین این مجتمع شامل بخش‌های اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات عمومی، کافی شاپ، محوطه بازی کودکان و ... خواهد بود.