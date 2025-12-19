این دوره از مسابقات که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد با معرفی تیم‌ها و نفرات برتر به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،این رقابت‌ها با حضور ۸ تیم از دستگاه‌های اجرایی استان در سالن شهید ابراهیم هادی سپاه ناحیه سمنان برگزار شد و در پایان از تیم‌ها و بازیکنان برتر با اهدای لوح و جوایز تقدیر شد.

تیم سپاه استان سمنان عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد و تیم‌های بانک ملی استان سمنان و دانشگاه سمنان به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین اداره‌کل راه و شهرسازی استان سمنان به عنوان تیم اخلاق معرفی شد و علیرضا جهانیان از تیم دانشگاه سمنان عنوان بازیکن اخلاق را کسب کرد. امیرحسین لواف از تیم سپاه استان سمنان نیز به عنوان بهترین بازیکن این دوره از مسابقات انتخاب شد.

این رویداد ورزشی با هدف توسعه ورزش همگانی در میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و علاوه بر ایجاد شور و نشاط، نقش مؤثری در تقویت روحیه همدلی، همکاری و ارتقای فرهنگ ورزش در سطح ادارات استان سمنان داشت.