بیمارستان سیار ۹۹ تخته خوابه بنیاد برکت در شهرستان مروست راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان یزد گفت: بیمارستان سیار ۹۹ تخته خوابه بنیاد برکت در شهرستان مروست استان یزد، از ۲۶ آذرماه به مدت ۱۰ روز در این منطقه فعال شده و با بیش از ۱۵۰ پزشک متخصص و کادر درمان از سراسر کشور به صورت خیرخواهانه ارایه خدمت خواهند کرد.
پورمهرجردی افزود: بیمارستان سیار بنیاد برکت با ترکیبی از چندین کانتینر مجهز به تجهیزات بروز پزشکی، با هدف تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی سلامت و حمایت از خانوادههای نیازمند در محل حسینیه بزرگ مروست اجرا و برای آن بیش از ۴۵۰ قلم دارو به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد ریال تامین شده و رایگان در اختیار بیماران قرار میگیرد.
وی ادامه داد: محورهای اصلی خدمات درمانی این بیمارستان سیار تخصصهای بالینی شامل اطفال، زنان و زایمان، ارولوژی، چشمپزشکی، ارتوپدی، داخلی، گوارش، قلب و عروق، گوش، حلق و بینی، فیزیوتراپی، بیناییسنجی شنواییسنجی، اورژانس و فوریتهای پزشکی است.
پور مهرجردی بیان کرد: خدمات پاراکلینیکی و پشتیبانی بیمارستان سیار برکت نیز شامل رادیولوژی و سونوگرافی، داروخانه عمومی و تخصصی، آزمایشگاه و دندانپزشکی است.
مروست تنها شهرستان استان یزد است که فاقد بیمارستان بوده و پذیرش بیماران در بیمارستان سیار برکت، به طور صرف از طریق مراکز شبکه بهداشت و درمان این شهرستان انجام میشود.
این بیمارستان با همکاری بسیج جامعه پزشکی سپاه الغدیر استان، دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری شهرستان مروست و دستگاههای اجرایی، خدمات درمانی و پاراکلینیکی خود را به صورت رایگان به شهروندان ارائه میدهد.