معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان تصریح کرد: با توجه به پیشبینیها و هشدارهای ستاد مدیریت بحران، تمامی اقدامات پیشگیرانه در سطح استان دیده شده است.
. ، ابوذر عطاپور با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از شهرستانهای جنوبی:گفت آمادگی کامل در جنوب استان وجود دارد و فرمانداران و اعضا در ستاد مدیریت بحران شهرستانها مستقر هستند تا از امشب که شاهد اوج بارشها خواهیم بود، با مشکلی مواجه نشویم
وی افزود :در شمال استان بارش برف پیشبینی و هشدارهای لازم نیز داده شده و آمادگی کامل در سطح استان وجود دارد تا در کنار هشدارها اگر خسارتی باشد، بلافاصله ورود و از خسارتهای احتمالی بیشتر جلوگیری شود.