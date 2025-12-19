کارشناسان هواشناسی استان سمنان از تداوم بارش باران و برف و کاهش محسوس دمای هوا تا اواسط هفته آینده در این استان خبر دادند.

تداوم بارش باران و برف و کاهش محسوس دما در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، بیشترین شدت بارش‌ها در نواحی جنوب‌شرقی، شرقی و ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در مناطق کوهستانی، مه‌آلودگی، کولاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

وزش باد شدید و تندباد‌های لحظه‌ای نیز می‌تواند موجب افزایش خطر در تردد به‌ویژه در مسیر‌های کوهستانی و ارتفاعات شود.

بر اساس اعلام هواشناسی، دمای هوا در استان بین ۵ تا ۸ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت