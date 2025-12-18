پخش زنده
امروز: -
سرمربی تراکتور گفت: خدا خیلی زود جواب شادیهای گل تحریک آمیز رقیب را داد و امیدوارم برای آنها درس شده باشد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری بعد از دیدار با پرسپولیس اظهار داشت: نمیدانم صحبت را از کجا شروع کنم؛ از اواخر بازی بگویم یا از ابتدا. امروز هیجانات زیادی را تجربه کردیم. باید به تیمم تبریک بگویم؛ نشان دادیم تیمی متحد هستیم.
وی ادامه داد: ما در طول بازی چهار موقعیت مسلم داشتیم و میتوانستیم کار را در ۹۰ دقیقه تمام کنیم. موقعیت جدی به حریف ندادیم. حریف در لحظه آخر و در یک صحنه پنجاهپنجاه مشکوک، به گل رسید که معمولاً چنین صحنههایی به نفع تیم حریف سوت زده میشود.
اسکوچیچ افزود: در ادامه با تعویضها خواستیم بازی را در دست بگیریم. به بازیکنانم گفتم میتوانیم ادامه دهیم و کار را تمام کنیم. کارت قرمز نادری شوک بعدی بود که با جابهجایی نفرات آن را مدیریت کردیم. با ده یار هم شانس پیروزی داشتیم.
سرمربی تراکتور ادامه داد: در ضربات پنالتی، دو پنالتی را از دست دادیم؛ اتفاقی دیوانهوار و شوک بزرگی بود. شادی گل تحریکآمیز بازیکنان پرسپولیس را خدا خیلی سریع جواب داد. امروز تیم بودیم و همه از جان مایه گذاشتند.
وی در خصوص غیبت دوماگوی دروژدک بیان کرد: بدشانسی ما برای این بازی از قبل از مسابقه شروع شد. سه بازیکن دچار مشکل شدند. دوماگوی تب شدیدی داشت و مجبور شد در هتل بماند و استراحت کند. مهدی هاشمنژاد و دانیال اسماعیلیفر با درد بازی را شروع کردند و دانیال در پایان بازی دچار تب و لرز شد. هر دو با وجود مشکل، بازی کردند.
اسکوچیچ درباره پنالتی از دسترفته امیرحسین حسینزاده و اینکه چه صحبتهایی انجام شد تا او در مرحله دوم پنالتی را به گل تبدیل کند، گفت: تیم من متفاوت است و هر کدام از بازیکنان شخصیت خودشان را نشان دادند. با وجود تمام مشکلات، شخصیت بزرگشان را به نمایش گذاشتند. پارسال هم این را نشان دادیم. حتی اگر پنالتی دوم هم از دست میرفت، کار به پنالتی سوم میکشید.
اسکوچیچ ادامه داد: به لحاظ ذهنی، بازی بسیار پرفشار بود. بازگشت بعد از گل در ثانیههای پایانی، روحیهای قوی میخواهد. بازی بینظیر و فوقالعادهای بود. گاهی موضوع فقط تاکتیکهای داخل زمین نیست؛ باید از نظر ذهنی قوی باشیم. علیرغم تمام مشکلات قبل از بازی و حین مسابقه، توانستیم این دیدار را به نفع خودمان تمام کنیم.
وی در خصوص برنامههایش در نیمفصل گفت: اگر بخواهم از برنامههایم بگویم، شب بازی معمولاً کاملاً بیخواب میشوم و چند بازی تماشا میکنم یا پادکست گوش میدهم. استراتژی فعلی من همین است. تقویت تیم را به بعد موکول میکنم. از این برد خوشحال هستم، اما به فکر بهتر شدن نیز هستیم. باید ریکاوری و بازتوانی انجام دهیم و فشار فیزیکی و روانی شدید را از روی تیم برداریم.
سرمربی تراکتور درباره کیفیت چمن ورزشگاه گفت: همیشه بهترین را خواستهام. زمین امروز قابل استفاده بود و از زمین بنیاندیزل بهمراتب بهتر است؛ بهخصوص اینکه اینجا شانس حضور هوادارانمان را هم داریم.