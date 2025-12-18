به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه نیشابور در اختتامیه پانزدهمین جشنواره مالک اشتر اظهار داشت: مالک نمونه کامل بندگی، شجاعت و تسلیم در برابر ولایت بود و امروزه سرداران بزرگی چون شهیدان باقری، سلامی، حاجی‌ زاده و سلیمانی ادامه‌ دهنده همین مسیر هستند.

سرهنگ پاسدار علی نیک یاد افزود: «ویژگی بارز مالک اشتر، ولایت‌ پذیری او بود. او در شرایطی که می‌ خواست چشم فتنه را درآورد، چون فرمان ولی اش مبنی بر عقب‌ نشینی را شنید، پذیرفت. این درس بزرگی برای همه ما است که فرماندهان و عزیزان ما باید سلسله‌ مراتب فرماندهی و ولایت را به طور کامل بپذیرند».

وی افزود: مالک اشتر دلسوز ملت، سخت‌ گیر بر دشمن، قدرتمند و تسلیم‌ ناپذیر، در اوج قله عبادت و بندگی، سپر محکم ولایت، بی‌ لغزش و خیرخواه بود. او از دشمنان متنفر و بر آنان سختگیر بود و ولایت نیز او را پسندیده بود.

فرمانده سپاه نیشابور گفت: این ویژگی‌ های مالک اشتر باید برای همه ما درس باشد. مالک اشتر از نظر ما قهرمانی متواضع، پهلوانی بردبار و صبور، قاطع در برابر دشمن اما خاکی و افتاده در برابر مردم و ولایت‌ پذیر در اوج بندگی است.

علی نیک یاد خاطرنشان کرد: «سرداران بزرگی چون شهیدان باقری، سلامی، حاجی‌ زاده، سلیمانی و بسیجیان عزیز، ادامه‌ دهنده راه مالک اشتر بوده اند و امیدواریم همه ما ثابت‌ قدم در این مسیر به پیش برویم».