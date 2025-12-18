به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن گلستانی دبیر برگزاری یادواره گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که می‌فرمایند با این ستاره‌ها می‌توان راه را پیدا کرد ما همواره در برگزاری این مراسم‌ها تلاش کرده‌ایم یاد، خاطره، رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم را به نسل جوان امروز منتقل کنیم.

وی افزود: شهدایی که با بالاترین سرمایه خود، یعنی جان و خونشان، از این انقلاب دفاع کردند تا امنیت و عزت نظام اسلامی تضمین و انقلاب بیمه شود .