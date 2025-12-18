پخش زنده
در آستانه ماه پر فیض رجب، نشست مسئولان اجرایی اعتکاف سراسر استان خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به بخشی از آیت الکرسی «اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ»، افزود: انسانها از دو مبدأ نور یا ظلمات حرکت میکنند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی فرد با اشاره به اینکه دستهای از مبدا نور به سمت ظلمات حرکت میکنند، ادامه داد: در دوران کنونی ظلمات ضریب خورده است و دستهای دیگر از ظلمات به سمت نور حرکت میکنند که سکاندار آن ولایت است.
وی با تأکید براینکه اعتکاف از رویشهای انقلاب اسلامی ایران است و توانسته انسانها به ویژه نسل نوجوان را به سمت نور حرکت دهد، خاطرنشان کرد: نسل جوان از اقیانوس فضای مجازی به سمت اعتکاف میآید.
نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به اینکه اعتکاف دور برگردان زندگی است و فراوان افرادی که با استفاده از آن به مسیر الهی بازگشتهاند، افزود: ارتباط با معتکفین باید مستمر باشد و تنها به همان سه روز محدود نشود. مطالبه جدی رهبرمعظم انقلاب تثبیت ارتباط مسجد با معتکفین است.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی فرد با تأکید براینکه از همین الان برای اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان برنامه ریزی صورت گیرد، ادامه داد: هر مسجد ۵ نفر از بهترین معتکفین را به دفتر معرفی کنند تا در زمینه نخبه پروری و استعدادهای درخشان، برای آنها دوره تخصصی برگزار شود.
وی درخصوص اثرگذاری معنوی مسئولان اجرایی اعتکاف بر روی معتکفین، افزود: «کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ»؛ در هر مسجد چند شخصیت اثرگذار با معنویت نیز حضور داشته تا بهترین اثرگذاری معنوی را داشته باشد.
در این نشست حجتالاسلام سید علیرضا تکیهای، رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور ضمن بیان نکاتی درخصوص اهمیت اعتکاف، پای صحبتهای مسئولان اجرایی نشست.
همچنین در این نشست کارگاههای تخصصی بامحوریتهای «کارگاه مدیران اجرایی اجرایی»، «کارگاه آموزشی تولید محتوا و رسانه»، «کارگاه مربیان اعتکاف» ویژه برادران و خواهران برگزار شد.