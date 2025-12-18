پخش زنده
آخرین وضعیت اقدامات و آمادگی استان کرمان در پی بارشهای دو روز اخیر را محمدعلی طالبی استاندار کرمان تشریح کرد
وی افزود :آمادگی بسیار خوبی در شرایط جوی حاکم بر استان به وجود آمده است وکلیه ستادهای مدیریت بحران شهرستانها تشکیل و هم اکنون فعال هستند
استاندار گفت :۳۰۰ دستگاه خودروی امدادرسانی در جنوب و ۲۷۰ دستگاه خودرو در شمال استان آماده امدادرسانی هستند
وی افزود :۲۵ تیم عملیاتی و امدادی در سطح استان فعال میباشند
وی گفت :تمامی فرمانداران در وضعیت آماده باش کامل قرار دارندوتاکنون هیچگونه حادثه موثری ناشی از شرایط جوی در سطح استان نداشتهایم