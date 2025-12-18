پخش زنده
دو طرح کشاورزی و مواد غذایی در بخش خلجستان و شهرک شکوهیه با اشتغالزایی بیش از ۲۰۰ نفر با حضور وزیر جهاد کشاورزی در قم افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله اعرافی در دیدار وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم تکیه بر پژوهش و مطالعه در تصمیم گیریهای کلان گفت: بسیاری از بنبستها ناشی از کمتوجهی به تحقیقات علمی است و پیوند میان وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاهها و حوزههای علمیه میتواند راهگشای مسائل اساسی در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و امنیت غذایی باشد.
آیت الله سعیدی هم با تأکید بر اهمیت معیشت مردم گفت: تولید و تأمین روزانه نیازهای اساسی مردم باید با دقت، شفافیت و نظارت مستمر همراه باشد و هرگونه واگذاری امور باید بهگونهای انجام شود که زمینه سوءاستفاده را از بین ببرد.
آیت الله کریمی جهرمی هم بر لزوم تداوم رسیدگی به معیشت مردم، کنترل گرانیها، کاهش هزینههای زائد و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان تأکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدارها با اشاره به شرایط سخت آغاز به کار دولت، تحریمها و فشارهای بینالمللی، حمایتهای رهبری و همراهی علما را پشتوانه اصلی دولت در عبور از این شرایط دانست و افزود: در جریان دفاع مقدس ۱۲روزه، تأمین مایحتاج عمومی در همه استانها بدون اختلال انجام شد.
نوری سپس با حضور در جلسه بررسی آخرین مسائل و چالشهای بخش کشاورزی استان با تأکید بر جایگاه راهبردی قم در امنیت غذایی کشور گفت: ایجاد و تقویت ذخایر نهادههای دامی و کالاهای اساسی در قم، یک ضرورت ملی است.
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت مقابله با بیابانزایی و ریزگردها در قم تأکید کرد.
استاندار هم در این جلسه با اشاره به شرایط خاص اقلیمی استان و چالشهایی مانند کمآبی و ریزگردها، از آغاز عملیات اجرایی طرحهای مقابله با ریزگردها، ساماندهی دامداریها و همچنین پیشرفت واگذاری زمین برای احداث نیروگاههای خورشیدی خبر داد و گفت: قم میتواند در تأمین برق پاک و پدافند غذایی کشور نقش مؤثری ایفا کند.
نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی هم با تأکید بر لزوم حفظ منابع محدود آب و محیط زیست استان و همچنین ضرورت کنترل بازار و حمایت مؤثر از اقشار ضعیف، خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از فشار بیشتر بر زندگی مردم شدند.