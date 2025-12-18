نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی: اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع بیگانه در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی برخی از لوایح و طرح‌های قانونی به کمیسیون‌های مشترک محول می‌شود افزود: در این کمیسیون موضوع اساسنامه سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع بیگانه را در دستور کار داریم.

جوکار گفت: به مدت سه روز در شهر یزد کل لوایح سازمان ملی مهاجرت مورد بررسی و تصویب اعضاء قرار خواهد گرفت و بیشترین بحث این جلسات در خصوص اتباع خارجی و تعیین تکلیف اتباع غیر مجاز است.

جوکار یادآور شد: تعداد نیروی اتباع خارجی که به کشور می‌آیند یا باید بر اساس نیاز بازار کار باشد یا بر اساس تحصیلاتی که می‌خواهند انجام دهند یا بر اساس سرمایه گذاری در کشور که برای هر کدام از اینها وظایفی برای سازمام ملی مهاجرت تعیین خواهد شد.

وی گفت: امیدواریم با تصویب این اساسنامه خیلی از مسائل در موضوع اتباع مانند اشتغال و خدمات آنها روشن شود.

جوکار عنوان کرد: مصوبات این کمیسیون به عنوان مصوبات مجلس خواهد بود و مستقیما به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

این نشست با حضور نمایندگان مجلس از کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی، فرهنگی و کمیسیون فرهنگی برگزار شده است و همچنین نماینده‌ای از دولت، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت کشور در این نشست حضور دارند.