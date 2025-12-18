روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: اولین بوئینگ ۷۷۷ مسیر تهران به کیش با ۳۰۰ مسافر در فرودگاه بین المللی کیش به زمین نشست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، اعلام کرد: پرواز بوئینگ ۷۷۷ با بیش از ۳۰۰ نفر مسافر در کیش به زمین نشست و نشان‌دهنده ظرفیت بالای هواپیمای پهن‌پیکر در پاسخگویی به تقاضای سفر به کیش است.

فرود این هواپیما با رعایت کامل استاندارد‌های ایمنی و با آمادگی تیم‌های فنی و عملیاتی فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد و تمامی مراحل خدمات‌رسانی، پذیرش و پارک هواپیما براساس ضوابط بین‌المللی انجام شد.