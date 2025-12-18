به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ معاون ارتقای کسب وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست که در فرمانداری لاهیجان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی گیلان در حوزه صادرات گفت: صادرات کشور عمدتاً به‌صورت سنتی انجام می‌شود، درحالی که حرکت به سمت صادرات علمی و دانش‌محور یک ضرورت است.

امیر روشن بخش قنبری با تاکید بر اینکه باید ظرفیت‌های صادراتی گیلان بیش از پیش به بازار‌های منطقه‌ای و جهانی متصل شود افزود: برخی سیاست‌ها از جمله پیمان‌سپاری ارزی و نحوه دستکاری آن، موجب فاصله غیرواقعی میان عرضه و تقاضا شده و در نهایت افزایش چندبرابری قیمت ارز و ایجاد رانت و بازار‌های غیرواقعی را به دنبال داشته است.

علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان هم در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در اقتصاد کشاورزی و صادراتی گیلان، بر ضرورت رفع موانع ساختاری صادرات، تقویت زیرساخت‌ها و حرکت به سمت صادرات حرفه‌ای و دانش‌بنیان تأکید کرد.