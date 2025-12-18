پخش زنده
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان گفت: جشنواره استانی قصه گویی با اعلام نفرات برتر به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رضا داوری در اختتامیه جشنواره استانی قصه گویی در لرستان گفت: هزار و ۶۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از بین این آثار ۶۰ اثر به مرحله استانی و اجرا راه یافتند.
وی افزود: از بین آثار راه یافته به مرحله استانی ۲۰ اثر در ۱۳ بخش برگزیده و شش اثر نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.
داوری گفت: برگزیدگان نهایی جشنواره قصهگویی لرستان بهمن ماه امسال در بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی به میزبانی شهر اصفهان شرکت خواهند کرد.