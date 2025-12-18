به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفت: این بازدید با هدف بررسی روند فعالیت معادن و واحد‌های صنعتی، ارزیابی ظرفیت‌های تولیدی و بررسی مشکلات و موانع پیش‌روی فعالان این بخش انجام شد.

مشکینی در جریان این بازدید با تاکید بر حمایت از تولید، گفت: رفع موانع و فراهم‌سازی شرایط لازم، نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی شهرستان ابهر دارد.

این بازدید ها در راستای سیاست‌های توسعه صنعتی و تقویت بخش معدن و صنعت در شهرستان انجام شد.