پیام تسلیت استاندار آذربایجان شرقی در پی درگذشت آتشنشان فداکار تبریزی
استاندار آذربایجان شرقی در پی درگذشت آتشنشان فداکار تبریزی پیام تسلیت صادر کرد.
بسمالله الرحمن الرحیم
انّا لله و انا الیه راجعون
اطلاع یافتیم آتشنشان پرافتخار ما، آقای صالح امانی بعد از مدتها درد و رنج به رحمت ایزدی رفته است. فداکاری این قهرمان اخلاقی برای نجات مردم تا همیشه در یادها ماندگار خواهد شد. رنجهای عظیمی که جان عزیز او در دوران نقاهت تحمل کرد، اجری بزرگ نزد خدا و خلق خدا دارد.
دردهای او اکنون تمام شده، اما درسهای فداکاری او پایان نخواهد یافت. صالح امانی قهرمان الهامبخش و جاودان جامعه ما خواهد ماند. نسلهای آینده جانفشانی او را فراموش نخواهند کرد. لحظه ایثار او درس افتخار، ایثار، امید و عشق به ملت است. در برابر فداکاری صالح امانی تعظیم میکنیم و به شهامت، شجاعت و فضیلت اخلاقی او افتخار میکنیم.
اینجانب درگذشت این آتشنشان فداکار را به خانواده شریف و زجرکشیده و مردم عزیز تبریز و استان تبریک و تسلیت میگویم و از خدای بزرگ، علو درجات را برای آن مرد راستین مسالت میکنم.