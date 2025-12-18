استاندار کرمان گفت: ۲۵ تیم عملیاتی و امدادی در سطح استان فعال شده‌ و خدمات امدادی را ارائه می‌دهند و برای حوادث احتمالی نیز آمادگی دارند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان محمدعلی طالبی، درباره آخرین وضعیت استان درپی بارش‌های اخیر گفت از چند روز پیش هشدارهایی درباره وضعیت جوی استان دریافت کردیم و با مقامات ملی هماهنگی‌های لازم انجام شد که در نتیجه آن آمادگی بسیار خوبی در استان شاهد هستیم

وی افزود :در حال حاضر تمامی ستادهای مدیریت بحران شهرستان‌ها و بخش‌ها در سطح استان تشکیل و در حالت فعال قرار گرفتند

وی گفت :۳۰۰ دستگاه خودروی امدادی در جنوب و ۲۷۰ دستگاه خودروی امدادی در شمال استان به صورت کامل در حالت آماده‌باش هستند. وتمامی فرمانداران استان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند

وی گفت :هماهنگی مستمر با ستاد مدیریت بحران برقرار و در حال حاضر مشکل یا حادثه مؤثری در سطح استان گزارش نشده و شرایط تحت کنترل است